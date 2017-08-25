بدأت "غوغل" بجعل مقاطع الفيديو تعمل تلقائياً عند ظهورها في نتائج البحث دون صوت، بموجب ميزة أطلقت عليها اسم video previews.

وبحسب " theverge"، فإن الفيديوهات ستظهر باللغة الإنجليزية فقط وفي أميركا حالياً على أجهزة "آندرويد" بمتصفح "كروم"، لكن من المتوقع توسيع هذه الميزة على مستوى العالم وبكل اللغات في المستقبل ولمنصات أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر وأنظمة iOS.

وستعمل خاصية video previews لفيديوهات "اليوتيوب" مع دعم مجموعة واسعة من مقدمي المحتوى الآخرين؛ لكنها لم توضح هذه الخدمات بالتحديد.

وهذه الخدمة، تعمل فقط عند التصفح باستخدام اتصال "واي فاي"، أي أنها لن تستهلك باقة الأنترنت الخاصة بالمستخدم، بالإضافة إلى أنه يمكن إيقافها من داخل تطبيق "غوغل".