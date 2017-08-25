قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم, يوم الجمعة, ان بلاده تتعاون مع روسيا وايران حول سوريا, مجددا معارضة تركيا تسليح واشنطن للمقاتلين الاكراد السوريين.

ونقل تلفزيون (إن.تي.في) عن يلدريم قوله, في تصريح للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من فيتنام, إن "تركيا تتعاون مع روسيا وإيران في سوريا وليس هناك ما يدعو إلى أن تقف الولايات المتحدة وتركيا على طرفي النقيض".

وتجري حاليا تركيا مشاورات مع الروس حول إمكانية التوصل لاتفاق حول منطقة "خفض تصعيد" رابعة في محافظة ادلب.

وحول تسليح واشنطن للمقاتلين الاكراد, اعتبر يلدريم انأي "دعم إضافي من واشنطن لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية سيسبب مشكلات لتركيا".

وسبق ان اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الشهر الجاري ان روسيا تتفهم موقف أنقرة من "وحدات حماية الشعب" بشكل أفضل من الولايات المتحدة .

وتدعم واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في الرقة, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".