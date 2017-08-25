أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية", المدعومة من الولايات المتحدة, يوم الجمعة, ان الهجوم على مدينة دير الزور لاستعادتها من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), سيبدأ قريباً جداً.

ونقلت وسائل اعلام عن أحمد أبو خولة رئيس مجلس دير الزور العسكري المنضوي ضمن قوات"سوريا الديمقراطية", إن "الهجوم قد يبدأ في غضون أسابيع بالتزامن مع معركة الرقة."

وتخوض قوات "سوريا الديمقراطية" معارك منذ 6 حزيران في الرقة معقل "داعش" الرئيسي لاستعادتها من التنظيم , وتمكنت من احراز تقدم وانتزاع مساحات , بدعم من طيران التحالف الدولي.

وبحسب التحالف الدولي, فانه تمت استعادة أكثر من نصف مساحة مدينة الرقة من قبضة مسلحي التنظيم, فيما توقعت "قوات سوريا الديمقراطية" امتداد معركة تحرير الرقة لأربعة أشهر