كشفت هيئة الاركان الروسية, يوم الجمعة, عن نتائج عملياتها العسكرية في سوريا , معتبرة ان اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد أسفر عن استقرار الوضع بشكل ملحوظ في مناطق وسط البلاد وجنوبها.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن رئيس هيئة الأركان الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكي قوله، على هامش منتدى "ارميا 2017"، إن "سلاح الجو الروسي شن نحو 90 ألف ضربة جوية منذ بدء عمليته في سوريا ضد الإرهابيين".

وأكد أن تلك الضربات اسفرت عن "تدمير نظم القيادة والبنى التحتية في العمق للتنظيمات الإرهابية، ومنعت الإرهابيين من الحصول على إيرادات مالية من مبيعات النفط، وسد الطرق الرئيسية لتوريد الأسلحة".

واضاف المسؤول اروسي ان العمليات الروسية اسفرت عن "رفع حجم الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية أكثر من أربعة أضعاف، إلى 78 ألف كلم مربع".

وبين ان "مساحة الأراضي الخاضعة للقوات الحكومية ازدادت 4 أضعاف من 19 إلى 78 ألف كيلومتر مربع بفضل العمليات الروسية".

وسبق ان تحدثت الأركان الروسية الشهر الجاري عن تغييرات جذرية حدثت في سوريا خلال الشهر الاخير, و نجاحات وألحقت هزيمة كبيرة بمجموعة "داعش" في دير الزور وحماه، وتحرير محافظة حلب بشكل كامل من الإرهابيين".

ويواصل الجيش النظامي, بمساندة الطيران الروسي, عملياته العسكرية ضد "داعش" في المناطق الخاصعة تحت سيطرته في الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي وريف حماه, محققا تقدما فيها, وتمكن من استرجاع العديد من المناطق والتلال وحقول النفط.

وحول مناطق "خفض التوتر" بسوريا, اعتبر رودسكوي أن دخول اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد حيز التنفيذ أسفر عن "استقرار الوضع بشكل ملحوظ في مناطق وسط البلاد وجنوبها".

واردف ان " الطرف الروسي يبقى على اتصال مستمر مع العسكريين الأتراك والأمريكيين والإسرائيليين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والمنظمات الدولية المختصة".

وتوصلت روسيا لاتفاقات مع فصائل المعارضة السورية حول اقامة مناطق "خفض التوتر" في عدة مناطق سورية وسط الحديث عن امكانية إرسال موسكو مراقبين لمناطق وقف إطلاق النار.