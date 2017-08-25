اتهم "الجيش الحر" النظام السوري بالوقوف وراء موجة "الاغتيالات والتصفية الفردية" في صفوف فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وقال إياد بركات من "الجيش الحر", المرابط على الحدود السورية الأردنية, لوكالة (اكي) الايطالية, ان "نسبة الاغتيالات والتصفية الفردية في صفوف المعارضة تتزايد وترتفع بشكل كبير", متهما القوات الحكومية بالمسؤولية عن ذلك.

ووصف بركات الأمر بـ "سياسة التصفية الناعمة" بدل القصف والمعارك, لكنه أقر بأن بقية الاغتيالات تحصل نتيجة "تصفية حسابات بين بعض مقاتلي الفصائل المسلحة لأسباب شخصية في الغالب".

وأضاف "إذا استمر ذلك، سيكون هناك عدد كبير من القتلى بين صفوف مقاتلي الفصائل قد يوازي عدد من قُتل خلال المعارك في الفترة الأخيرة".

وعن الوضع في جنوب سوريا, اشار بركات الى ان "المنطقة الجنوبية تشهد توقفا تاما للقصف والاشتباكات", مرحباَ "بإنشاء "غرفة عمان" المشتركة للرقابة على وقف إطلاق النار بالمنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت، يوم الأربعاء، عن بدء عمل مركز المراقبة المشتركة لمنطقة تخفيف التوتر في محافظتي درعا والقنيطرة ، في العاصمة الأردنية عمان.

وجرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.