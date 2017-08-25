حقق الجيش النظامي, بالتعاون مع "حزب الله" اللبناني, يوم الجمعة, تقدما جديدا في معركته ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في جرود القلمون الغربي, تم من خلالها السيطرة على مرتفعات جديدة.

وتحدثت مصادر مؤيدة, عبر شبكات التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي والمقاومة اللبنانية سيطروا مرتفع ضليل الفاخورية، وادي الحمام، ، سرج القواميع، سهل وخربة مرطيسة وسهل الفاخورية غرب جرد البريج عند الحدود السورية اللبنانية في القلمون الغربي.

واضافت المصادر ان الجيش والمقاومة حققوا تقدما ايضا وسيطرو على قرنة تم المال في المحور الجنوبي لجرود القلمون الغربي، والتي تُكمل الإشراف على معبر الشاحوط عند الحدود السورية اللبنانية.

من جهتها, ذكرت قناة (المنار) التابعة لحزب الله ان الجيش السوري ومجاهدو المقاومة سيطروا على مرتفع ضليل الفاخورية، وادي الحمام و سرج القواميع، سهل وخربة مرطيسة غرب جرد البريج بالقلمون الغربي

وكان الجيش النظامي,ومقاتلي الحزب حققوا تقدما في جرود القلمون منذ بدء عمليتهم العسكرية وسيطروا على تلال ومرتفعات, في وقت تحدثت صحيفة الشرق الاوسط عن عرض "داعش" وساطة مع الحزب للانسحاب الى دير الزور, بعد تضيق الخناق عليه.

وبدأ "حزب الله" بالتعاون مع الجيش السوري, منذ الاحد الماضي, الهجوم على مسلحي "داعش" من الجانب السوري للحدود, حيث تم الاعلان عن تحقيق تقدم في المنطقة, بالتزامن مع عملية عسكرية شنها الجيش اللبناني على التنظيم على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا, دون تنسيق مع الجيش السوري والحزب.