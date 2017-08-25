وسع الجيش النظامي, يوم الخميس, من نطاق سيطرته في ريف السلمية بالريف الشرقي لمحافظة حماة, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري لم تسمه قوله ان "الجيش النظامي نفذ, بالتعاون مع القوات الرديفة, عمليات مكثفة على "داعش", أسفرت عن “استعادة السيطرة على بلدة جنى العلباوي والتلال المحيطة بها بريف سلمية الشرقي في ريف حماة ".

وكان النظامي استعاد في الايام الاخيرة السيطرة على تلة المحصة وقرى الدكيلة الشمالية والدكيلة الجنوبية وأم حارتين وعلى مجموعة من التلال الحاكمة جنوب قرية أم حارتين بريف حماه الشرقي, كما واصل عملياته ضد "داعش" في منطقة عقيربات .

ووسع النظامي خلال الشهر الجاري نطلق سيطرته في ريف حماه الشرقي, حيث استعاد عدد من التلال والنقاط باتجاه اثريا وفي محيط منطقة خرائب الكتنة.

وشن النظامي, مؤخرا, عملية عسكرية ضد (داعش), في ريف السلمية الشرقي بحماه, وتمكن من احكام السيطرة على نقاط استراتيجية على خط البترول.