قالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصدر سعودي وصفته بـ "المطلع" قوله أن وزير خارجية المملكة، عادل الجبير، دعا المعارضة السورية لوضع "رؤية جديدة" حول تسوية الأزمة في سوريا ومستقبل رئيسها، بشار الأسد.











وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث للوكالة ان الجبير لم يصرح بوضوح أن بشار الأسد من الممكن أن يبقى في السلطة، لكن، إذا قرأنا بين السطور ما يقال حول ضرورة وضع رؤية جديدة، فما هي القضية التي تمثل الموضوع الأساسي للجدل؟ هل يبقى بشار الأسد أم لا".





وكان مصدر في "الهيئة العليا" للمفاوضات المعارضة، قال اوائل الجاري، إن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أبلغهم أن الرئيس بشار الأسد باق, الا ان الخارجية السعودية وصفت التصريحات التي نقلت عن الجبير بـ "عدم الدقة" مؤكدة ثبات موقف المملكة من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان ( جنيف 1 )





واوضحت الوكالة دعوة الجبير هذه تم توجيهها، للهيئة العليا للمفاوضات المعروفة أيضا بمنصة الرياض للمعارضة السورية، والتي عقدت، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا في العاصمة السعودية مع كل من منصتي موسكو والقاهرة لبحث موضوع تشكيل وفد موحد للقوى المعارضة إلى مفاوضات جنيف الخاصة بتسوية الأزمة السورية في شهر أيلول القادم.





وأعلنت الهيئة في بيان صدر عنها عقب المفاوضات أن الأطراف المشاركة فيها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق بسبب إصرار منصة موسكو على عدم طرح موضوع تنحية الأسد كشرط مسبق في اجتماعات جنيف.





ولا يزال مصير الأسد يشكل نقطة خلاف في مجمل اللقاءات والاجتماعات بخصوص حل الأزمة السورية, حيث تطالب أميركا ودول غربية ببدء عملية سياسية تنتهي برحيله, فيما تعتبر روسيا وإيران أن وضع شروط مسبقة للبدء بعملية انتقالية أمر خاطئ, مؤكدتين أن الأمر يعود للشعب السوري.



سيريانيوز