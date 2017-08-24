قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الخميس، أن الهدف من المعركة في الجرود هو طرد" تنظيم داعش الإرهابي" وتأمين الحدود مع سورية، و معرفة مصير الجنود اللبنانيين لدى (داعش) وإعادتهم إلى أهلهم وإلى مؤسستهم العسكرية.















وقال نصر الله في كلمة متلفزة له "نحن كمقاومة لبنانية نقاتل على البعدين السوري واللبناني لأن المعركة لا يمكن تجزئتها وما حصل انتصار كبير ومهم جدا"، مشيرا الى انه "برغم كل الانجازات لايزال التهديد الإرهابي قائما للبنان".







وأضاف نصر الله إن "وضعية مسلحي (داعش) الإرهابي في ارتباك كبير ويبحثون عن أي مخرج أو تسوية، وقيادة (داعش) تبدو غير معنية بخروج عناصرها سالمين من المنطقة وتفضل أن يقتلوا، ولا توجد إحصائيات دقيقة لعناصر (داعش) الإرهابي المحاصرين وسقط عشرات القتلى من الإرهابيين واستسلم العشرات".



وكانت صحيفة "الشرق الاوسط" كشفت ان تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في القلمون عرض التسوية على "حزب الله" من اجل الانسحاب الى دير الزور, وذلك بعد تعرضه لخسائر كبيرة وتضييق الخناق عليه بعد نجاح الجيش اللبناني في عمليته العسكرية ضده في المناطق الحدودية المحاذية لسوريا من جهة، وتقدم "حزب الله" والجيش السوري من الجهة السورية.



واكد نصر الله على أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل تحقيق الأهداف المتمثلة بألا يبقى تنظيم (داعش) الإرهابي في الأراضي اللبنانية أو الأراضي السورية وكشف مصير الجنود اللبنانيين."



ويواصل الجيش النظامي, بالتعاون مع "حزب الله" اللبناني معركته ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في جرود القلمون الغربي, تم من خلالها السيطرة على مرتفعات جديدة.



وبدأ "حزب الله" بالتعاون مع الجيش السوري, منذ الاحد الماضي, الهجوم على مسلحي "داعش" من الجانب السوري للحدود, حيث تم الاعلان عن تحقيق تقدم في المنطقة, بالتزامن مع عملية عسكرية شنها الجيش اللبناني على التنظيم على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا, دون تنسيق مع الجيش السوري والحزب.







سيريانيوز