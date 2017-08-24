النجم البرتغالي رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للمرة الثالثة على التوالي اخبار الرياضة شارك

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة افضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للمرة الثالثة على التوالي.

وتفوَّق كريستيانو، على منافسيه الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وجانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس.



وتعد هذه هي المرة الثالثة، الثانية على التوالي، التي يتوج فيها قائد المنتخب البرتغالي بالجائزة بعد عامي 2014، والعام الماضي، ليفض الشراكة مع منافسه التقليدي ميسي الذي أحرز الجائزة عامي 2011، و2015.



وقاد رونالدو، حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، فريقه إلى الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج هدافًا للمسابقة بـ12 هدفًا، بالإضافة لاستعادة لقب الليجا الغائب عن خزائن الفريق الملكي منذ موسم 2012.



كما توج بداية الشهر الجاري بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد ، حامل لقب الدوري الأوروبي (2-1).



وحصل الكرواتي لوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي.



توج سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل مدافع خلال الموسم الماضي.



توج جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي.



حصل فرانشيسكو توتي قائد فريق روما الايطالي سابقاً على جائزة رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم. سيريانيوز 2017-08-24 20:56:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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