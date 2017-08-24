كشفت الأمم المتحدة يوم الاربعاء، أن أمينها العام أنطونيو غوتيريس سيتخذ قراره بالتوصية بادراج التحالف العربي بقيادة السعودية على اللائحة السوداء للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

وذكرت وسائل اعلام، أن قرار الأمين العام جاء بعدما أعربت الأمم المتحدة، عن "قلقها الشديد" إزاء الغارات التي تشنها قوات التحالف باليمن والتي تزيد من معاناة سكان البلاد.

وقال المسؤول في الأمم المتحدةن ستيفان دوجريك إن "ما نراه حاليًا هو أن تلك الغارات تتسبب في المزيد من المعاناة للشعب اليمني، وقد أكدنا مرارًا على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني وتجنب إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية في اليمن".

وخلال رده على سؤال بخصوص تقارير إعلامية تحدثت عن استهداف التحالف لنقاط تفتيش أمنية، وفندقا صغيرا، بمحيط العاصمة اليمنية صنعاء، أوضح دوجريك أن الأمم المتحدة "ليست في موضع يمكنها من التحقق من التقارير التي اطلعنا عليها بشأن الغارات , لكن مجلس حقوق الإنسان (التابع للمنظمة الدولية) يقوم بالتحقق حاليًا من تلك التقارير".

وكان عشرات الاشخاص قتلوا امس الاربعاء في غارات شنها طيران التحالف العربي استهدفت الضواحي الشمالية لصنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية كشفت عن مشروع تقرير جديد للأمم المتحدة وصفته بالسري من المتوقع نشره الشهر القادم يتهم فيه التحالف العربي بانتهاكات ضد الأطفال في اليمن، كما أن التقرير سيطالب بإدراج التحالف العربي في القائمة السوداء، مشيرة إلى أن كبير المستشارين في الأمم المتحدة أقترح ذلك.

وتقول الصحيفة أن مسؤولين سعوديين بشكل خاص حثوا الامم المتحدة على الدخول في مناقشات رفيعة المستوى قبل نشر التقرير.

وأشارت المجلة نقلا عن المسئول الأممي إلى أن التقرير ما زال يناقش في مكاتب الأمم المتحدة، وأنه لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه، وأنه لا يوجد قرار نهائي بشأن الدول التي ستدرج في القائمة السوداء.

وكان مئات الأشخاص لقوا حتفهم اثر غارات التحالف العربي على مناطق مختلفة من اليمن، الأمر الذي لاقى دانات دولية.

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية حملة غارات جوية منذ آذار 2015 , لدعم الرئيس عبدربه منصور هادي والتصدي للحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

سيريانيوز