أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم عن مواجهات نارية أبرزها بين يوفنتوس وبرشلونة في المجموعة الرابعة وريال مدريد ودورتموند في الثامنة وباريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ في الثانية.

ووزعت الأندية المشاركة في القرعة، والبالغ عددها 32، على أربعة مستويات، ضم الأول منها ثمانية فرق أحرزت اللقب في بلدانها، هي ريال مدريد (حامل اللقب)، بايرن ميونيخ، تشلسي، يوفنتوس، بنفيكا، موناكو، سبارتاك موسكو وشاختار دانيتسك.



وتقام الجولة الأولى في 12 و13 أيلول، الثانية في 26 و27 منه، الثالثة في 17 و18 تشرين الاول، الرابعة في 31 تشرين الاول و1 تشرين الثاني، الخامسة في 21 و22 تشرين الثاني والسادسة في 5 و6 كانون الاول.



ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة الى دورالـ16، وينتقل الثالث الى دور الـ32 من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".



المجموعة الأولى: بنفيكا البرتغالي - مانشستر يونايتد الانكليزي - بازل السويسري - سيسكا موسكو الروسي.



المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي - أندرلخت البلجيكي - سلتيك الاسكتلندي.



المجموعة الثالثة: تشيلسي الانكليزي - أتلتيكو مدريد الاسباني - روما الإيطالي - قره باخ الاذربيجاني.



المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي - برشلونة الاسباني - أولمبياكوس اليوناني - سبورتينغ لشبونة البرتغالي.



المجموعة الخامسة: سبارتاك موسكو الروسي - اشبيلية الاسباني - ليفربول الانكليزي - ماريبور السلوفيني.



المجموعة السادسة: شاختار دونتسك الاوكراني- مانشستر سيتي الانكليزي - نابولي الايطالي - فينوورد روتردام الهولندي.



المجموعة السابعة: موناكو الفرنسي - بورتو البرتغالي- بشيكتاش التركي - لايبزيغ الألماني.



المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني- بوروسيا دورتموند الألماني - توتنهام الانكليزي - أبويل القبرصي.