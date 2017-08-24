زار الرئيس بشار الأسد وعقيلته، يوم الخميس، مجمع "المشروع الإنتاجي" في عين الكبيرة بمنطقة الشيخ بدر بريف طرطوس.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية على "فيسبوك"، أن الرئيس الأسد قام بجولة في مرافق المجمع، الذي يشكل معملا للألبان والأجبان ومعصرة زيتون ومخبزا آليا، بالإضافة لمنشآت داعمة ومكملة للمرافق السابقة.

وخلال الزيارة قال الأسد "نستطيع أن نبني بلدنا بإمكانياتنا، سوريا بنيت بأيد سورية، لم تبن بأيد أجنبية أساسا عبر تاريخها، لا القديم ولا الحديث، فلدينا القدرات لأن نقوم بإعادة بناء الوطن".





ويعتبر المشروع الإنتاجي الأول من نوعه في سوريا، ويخدم غالبية ريف طرطوس الشمالي، ويشغل مئات الأيدي العاملة من مختلف الاختصاصات.

وكان الرئيس الأسد كلف الحكومة في نيسان الماضي بزيارة طرطوس لمتابعة الواقع التنموي والخدمي فيها، حيث أكد رئيس الحكومة عماد خميس خلال الزيارة إن سقف تمويل المشاريع الانتاجية التنموية مفتوح وأن الحكومة مستعدة لدعم جميع المشروعات التي تحقق التنمية والإنتاج سواء برصد الأموال أو إقرار التشريعات والتسهيلات اللازمة.

سيريانيوز