قال نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا رمزي عز الدين رمزي, يوم الخميس, إن "المنظمة الدولية ما زالت تقيم نتائج محادثات عقدت هذا الأسبوع في الرياض بين ثلاث جماعات معارضة في سوريا", أخفقت أن تتحد.











وانتهت الثلاثاء الماضي، اجتماعات وفود المعارضة السورية في الرياض، دون التوصل لاتفاق، وسط اتهامات من منصتي "الرياض" و"القاهرة" لمنصة "موسكو" بتعطيل التوافق لرفضها الخوض في مستقبل الأسد.





وكانت الاجتماعات بين الأطراف الثلاثة في الرياض، بدأت صباح الاثنين، بعد تأجيلها من الأحد لتأخر وصول وفد "منصة موسكو" برئاسة قدري جميل، وذلك من أجل التحضير لمفاوضات جنيف القادمة.





وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي مستورا دعا المعارضة إلى توحيد وفدها لوضع استراتيجية تفاوض أكثر براغماتية بعدما رعى 7 جولات من المحادثات دون تحقيق تقدم، وشكل مصير الأسد عقبة أساسية فيها.





وعما إذا كانت محادثات سلام سورية ستعقد في جنيف في أيلول قال رمزي اننا "سنحدد كيفية المضي قدما في المستقبل بناء على تقييمنا لما حدث في الرياض".

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف8 بشان سوريا في ايلول, بحسب ما اعلنه الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا مؤخرا.



سيريانيوز



