افتتحت الحكومة الأردنية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أول مكتب لتشغيل اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري.

وقال أمين عام وزارة العمل الأردنية، هيثم الخصاونة، حسب وكالة (بترا)، إن المكتب يهدف "لتسهيل عمل اللاجئين السوريين في الأردن بالمهن التي تم تحديدها من قبل وزارة العمل في قطاعي الإنشاءات والزراعة".

وأعرب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الأردن، ستيفانو سيفير، عن "ثقته من أن وجود عدد متزايد من اللاجئين السوريين داخل سوق العمل الأردنية سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي ويحقق الاستقرار للأسر اللاجئة"، مشيرا إلى أن "المفوضية ستواصل العمل على وجود مساحة أكبر للمرأة في القوى العاملة والمساعدة أيضا في توسيع فرص العمل".

ومن جهتها، أوضحت مها قطاع، منسقة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية في الأردن، أن" 1450 لاجئا سوريا تقدموا للحصول على تصريح عمل للقطاع الزراعي و949 طلبا لقطاع الإنشاءات و 108 طلبا للبحث عن عمل في القطاعات الأخرى".

ونوهت قطاع أن المكتب "يقدم خدمات توفير التدريب من خلال تحويل المتقدمين بطلبات للعمل إلى مزودي خدمات التدريب، حيث يوجد 400 طلب للحصول على التدريب بقطاع الإنشاءات إضافة إلى 200 شاغر تم الإعلان عنها في المكتب".

واستفاد 800 لاجئ سوري في مخيم الزعتري من تسجيل أسمائهم في مكتب التشغيل عن طريق تسجيل تصاريح عملهم كبديل عن أذون المغادرة، فضلا عن إصدار أكثر من 359 تصريح عمل في القطاع الزراعي.

وتجاوز عدد اللاجئين السوريين في الأردن 657 ألف لاجىء، حتى نهاية حزيران الماضي، وفقًا لإحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، 78% منهم يعيشون في المدن والقرى، والبقية في المخيمات.

سيريانيوز