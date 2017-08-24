سقط قتلى مدنيين, يوم الخميس, جراء تجدد القصف الذي شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في ريف دير الزور الشرقي.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر أهلية قولها ان " طيران التحالف شن غارات جوية على الأحياء السكنية في مدينة الميادين بالريف الشرقي ما تسبب بمقتل 7 مدنيين معظمهم نساء وأطفال من عائلة واحدة".

وأشارت المصادر إلى أن "عدد ضحايا العدوان مرشح للازدياد لوجود مصابين تحت الأنقاض نتيجة الدمار الكبير".

وجاء ذلك عقب اسبوع على سقوط قتلى بينهم اطفال جراء قصف طيران التحالف على قرى وبلدات بريف دير الزور الشرقي.

وتسبب قصف التحالف الدولي الذي شنه الثلاثاء الماضي على مدينة الرقة, بمقتل 78 مدنيا, بحسب وكالة (سانا).

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

يشار الى أن التحالف اقر, في اب الجاري,، بمقتل 624 مدنيا جراء الضربات التي نفذها في سوريا والعراق منذ عام 2014.