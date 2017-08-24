أفادت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أن الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان، ابلغ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بان إيران عرضت صفقة على الأردن تتضمن الرغبة بالانسحاب من جنوب سوريا, مقابل حصولها على ضمانات.

ونقلت الوكالة عن مصادر اردنية , لم تسمها قولها, ان "أردوغان نقل للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رغبة إيرانية في الانسحاب من جنوبي سوريا مقابل أن تضمن الأردن تشكيل هيئات إدارة محلية هناك لا تتدخل بها التنظيمات المسلحة".

وابلغ أردوغان العاهل الأردني تمسكه " بضرورة انسحاب كل القوات العسكرية التابعة والموالية لإيران من جنوبي وشمالي سوريا بالحد الأدنى، أي في المناطق التي تشرف على الأردن وتركيا", بحسب المصادر.

وقام اردوغان الاثنين الماضي بزيارة العاصمة الأردنية, والتقى الملك عبد الله الثاني, وتم بحث الملف السوري ومناطق خفض التوتر, كما اثنيا على نجاح المحادثات الثلاثية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار في جنوبي سوريا.

وجاء الاجتماع عقب رفض وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني وجود أي ميليشيات طائفية على الحدود بين سوريا والأردن, ووصف الامر بانه "غير مقبول" .

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت، امس الأربعاء، عن بدء عمل مركز المراقبة المشتركة لمنطقة تخفيف التوتر في محافظتي درعا والقنيطرة ، في العاصمة الأردنية عمان.

وجرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.