أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الخميس, ان الجولة السادسة من محادثات أستانا حول سوريا ستعقد في منتصف شهر أيلول المقبل.

ونقلت وسائل اعلامروسية عن زاخاروفا قولها, في مؤتمر صحفي، "إننا ندعو شركاءنا الإقليميين والدوليين في فترة ما قبل الاجتماع في أستانا , دعم الجهود المبذولة لمكافحة الإرهابيين في سوريا، واتخاذ مزيد من الجهود لمساعدة أطراف النزاع في البحث عن حلول توافقية من شأنها أن تضع حدا للصراع السوري الداخلي الذي طال أمده".

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية اعلنت, يوم الثلاثاء, ان جولة محادثات أستانا قد تعقد في منتصف شهر أيلول المقبل.

ورجح الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا يوم الخميس الماضي عقد مفاوضات أستانا في أوائل أيلول المقبل.

وكان متوقعا أن تعقد الجولة السادسة من محادثات أستانا في أواخر شهر اب الحالي.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية، في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بانها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.