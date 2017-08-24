حذرت منظمة "العفو الدولية", يوم الخميس, من مخاطر كبيرة على المدنيين العالقين في محافظة الرقة, والتي تتعرض لأشرس حملة قصف يشنها التحالف الدولي من جهة والقوات السورية من جهة أخرى, مع اشتداد المعارك بين المقاتلين الأكراد وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

واشار تقرير للمنظمة, نشرته وكالات انباء, الى ان "حملة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لطرد "داعش" من الرقة أسفرت عن مقتل مئات المدنيين".

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا , حيث اقر التحالف , في اب الجاري,، بمقتل 624 مدنيا جراء الضربات التي نفذها في سوريا والعراق منذ عام 2014.

واتهمت المنظمة الحقوقية القوات السورية المدعومة من روسيا بشن"هجمات دون تمييز" على المدنيين, فيما ذكرت تقارير أنها شملت "قنابل عنقودية وبراميل متفجرة" في حملة منفصلة ضد "داعش" جنوبي مدينة الرقة".

وحذرت المنظمة من ان المدنيين محاصرين في مدينة الرقة "تحت النيران من كافة الجوانب".

وطالبت المنظمة "قوات سوريا الديمقراطية", المدعومة من الولايات المتحدة , "بتوخي مزيدا من الحذر فيما تقاتل للسيطرة على أحياء وسط المدينة".

وشدد التقرير على "اتخاذ كل أطراف الصراع كافة الإجراءات الاحترازية الفعالة للحد من إلحاق الأذى بالمدنيين بما في ذلك الكف عن استخدام الأسلحة المتفجرة التي تترك أثرا كبيرا في المناطق المأهولة بالسكان إلى جانب وقف الهجمات غير المتناسبة ودون تمييز".

وأفاد التقرير بأن "داعش" الذي سيطر على الرقة ومحيطها في 2014 "يستخدم المدنيين داخل المدينة السورية الشمالية كدروع بشرية ويستهدف من يحاولون الفرار بالقناصة والألغام".

وكانت الامم المتحدة اعربت امس الاربعاء عن قلقها إزاء هجمات موجهة ضد مدنيين ودمرت البنى التحتية في مدينة الرقة، التي تستهدفها طائرات التحالف الدولي في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)..

يشار الى ان العمليات العسكرية و المعارك داخل مدينة الرقة دفعت عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار, فيما قدرت الأمم المتحدة أن نحو 25 ألفاً لا يزالون محاصرين داخل المدينة.