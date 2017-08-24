تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو المنزعج من إيقافه خمس مباريات، بتسجيله هدف رائع ومساهمته في الثاني في مباراة ودية فاز فيها فريقه ريال مدريد على فيورنتينا الإيطالي 2- 1 وتوج بكأس برنابيو.

ويبقى على رونالدو الحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أربع مرات، تنفيذ العقوبة في ثلاث مباريات بعد أن عوقب لدفعه الحكم في ذهاب كأس السوبر الإسبانية ضد برشلونة (ذهاباً 3-1 في كامب نو، وإياباً 2-صفر على سانتياغو برنابيو) قبل معاودة اللعب في الدوري.



وبعد افتتاح فيورنتينا التسجيل بشكل مفاجئ عبر الفرنسي جوردان فيريتو، بتسديدة من على خط المنطقة (4)، قدم رونالدو لزميله الشاب بورخا مايورال كرة على طبق من فضة أدرك منها الأخير التعادل (7).



وسجل رونالدو هدف الفوز بطريقة مماثلة لهدفه في مرمى برشلونة والذي نال عليه الانذار الأول بسبب نزعه القميص، من كرة قوسية من مشارف المنطقة ووضعها في الشباك مباشرة (33).



وخاض رونالدو الدقائق التسعين كاملة حرصاً من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أن يحافظ اللاعب الموقوف على مستواه، وكاد النجم البرتغالي يسجل الهدف الثالث للفريق الملكي لولا تدخل القائم (82).



وقام زيدان بتغيير شبه كامل لعناصره الذين فرضوا سيطرة مطلقة على المجريات، في الشوط الثاني، ولعب نجله الثاني بين أربعة أولاد، حارس المرمى لوكا زيدان طيلة الـ 45 دقيقة الأخيرة مسجلاً بداية طيبة مع الفريق الأول على ملعب سانتياغو برنابيو دون أن يواجه أي خطر حقيقي.