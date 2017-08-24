ليفربول يسحق هوفنهايم برباعية ويعود بقوة الى دوري ابطال أوروبا اخبار الرياضة شارك

تأهل ليفربول الانكليزي وسيسكا موسكو الروسي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلب الأول على ضيفه هوفنهايم الألماني 4-2 والثاني على يانغ بويز السويسري 2-0 .

وبات ليفربول خامس فريق انكليزي في دور المجموعات من البطولة الأوروبية الأم بعد تشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الممتاز الموسم الماضي، ومانشستر يونايتد بطل مسابقة "يوروبا ليغ".



وحل ليفربول في المستوى الثالث في القرعة التي تسحب الخميس في موناكو الى جانب نابولي وتوتنهام واولمبياكوس وبازل السويسري واندرلخت البلجيكي وروما الايطالي وبشيكتاش التركي.



وجاء تأهل ليفربول برغم استمرار غياب صانع ألعابه البرازيلي فيليبي كوتينيو عن صفوفه هذا الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي بسبب اصابة في ظهره، لكنه لا يزال محط اهتمام برشلونة الاسباني الذي قدم له عرضاً ثالثاً وصل إلى نحو 125 مليون يورو.



ومن جهته، تأهل سيسكا موسكو الروسي بالفوز على ضيفه يانغ بويز السويسري 2-0، وكان سيسكا فاز ذهاباً 1-0. سيريانيوز 2017-08-24 11:12:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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