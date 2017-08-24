كشف التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), يوم الخميس, ان عملياته العسكرية في سوريا والعراق منذ عام 2014, اسفرت عن تحرير أراض تعادل مساحة النمسا.

ونقلت وسائل اعلام عن مساعد قائد القوات المشتركة للتحالف، اللواء البريطاني روبرت جونز قوله، في موجز صحفي عقده من العاصمة العراقية بغداد، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع صحفيين في العاصمة الأمريكية واشنطن, انه "تم تحرير 40 ألف كيلومتر مربع من العراق وهذا في الواقع يعادل مساحة سويسرا".

وتابع قائلا "وبذلك يكون تم تحرير 82 ألف كيلومتر مربع في البلدين منذ 2014، إذا ما أضفنا مساحة المحرر في سوريا، وهذا الرقم الإجمالي يعادل مساحة دولة النمسا".

وكان التحالف اعلن اواخر العام الماضي انه تمت استعادة 27 % من المناطق التي كان يسيطر عليها "داعش" في سوريا, فيما تقلصت نسبة الاراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في العراق الى 56% .

وسبق ان تحدث التحالف, على لسان عدد من مسؤوليه, عن تراجع التنظيم وتدني عدد مقاتليه بالإضافة لخسارته العديد من مناطق كانت واقعة تحت سيطرته.

وتقود واشنطن منذ 2014 تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، حيث يوجه التحالف ضربات جوية بشكل يومي بهدف تقويض سيطرة التنظيم, الا ان انباء تتوارد عن سقوط مدنيين خلال الضربات.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا , حيث اقر التحالف , في اب الجاري,، بمقتل 624 مدنيا جراء الضربات التي نفذها في سوريا والعراق منذ عام 2014.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .