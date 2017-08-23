اعتقلت السلطات التركية 172 لاجئا بينهم سوريين في ولاية (قرقلر إيلي) غرب البلاد, أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التركية نحو أوروبا بطرق غير شرعية.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن مصادر امنية, لم تسمها قولها, إن قيادة قوات الدرك في (قرقلر إيلي) شنت مداهمات على عدد من القرى الحدودية خلال الفترة من 18 الى 22 اب الجاري اسفرت عن ضبط 172 اجنبيا يحملون جنسيات عراقية وسورية وأفغانية كانوا يستعدون لمغادرة الأراضي التركية نحو اوروبا بطرق غير قانونية".

واضافت المصادر انه "عقب اتمام الاجراءات اللازمة بحق الموقوفين تم تسليمهم لادارة الهجرة بالولاية".

وكانت السلطات التركية اعتقلت الثلاثاء 40 أجنبيا تسللوا إلى بلدة (باشكالا) التابعة لمدينة (فان) شرق تركيا بطريقة غير شرعية عبر الأراضي الإيرانية ومعظمهم من أفغانستان وباكستان.

كما ألقت قوات حرس الحدود التركية القبض, يوم الاثنين 14 اب الجاري, على 14 سورياَ دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير شرعية.

وبدأت تركيا منذ ايام في بناء دار اسمنتي على حدودها مع ايران لمنع التسلل , كما أغلقت مؤخرا جميع معابرها البرية الرسمية مع سوريا، وشددت الحراسة وقامت ببناء جدار عازل في بعض الأماكن, و أعلنت فرض تأشيرة دخول (فيزا) على المواطنين السوريين الوافدين إلى تركيا عن طريق المنافذ البحرية والجوية، للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية.