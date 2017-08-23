دانت وزارة الخارجية والمغتربين مجدداَ, ما وصفته بالجرائم التي يرتكبها التحالف الدولي بحق المدنيين في سوريا, مطالبة مجلس الامن بالتدخل للحيلولة دون وقوع مزيد من الجرائم.

واتهمت الخارجية, في رسالتين وجهتهما الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن, بحسب وكالة (سانا), التحالف "باستهداف المدنيين السوريين واستمراره بتدمير البنى التحتية ".

واشارت الخارجية الى ان "التحالف قصف يوم الثلاثاء 22 آب 2017 بشكل عنيف وبغارات متتالية للاحياء السكنية الآهلة بالمدنيين في مدينة الرقة الامر الذي أدى الى مقتل 78 مدنيا وجرح العشرات معظمهم من النساء والأطفال علاوة على إلحاق دمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة في المناطق المستهدفة".

وكانت وكالة (سانا) نقلت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة قولها يوم الثلاثاء الماضي ان طائرات التحالف وجهت صواريخ على حارة السخاني وحارة البدو وحي التوسيعة في مدينة الرقة , مما اسفر عن مقتل 78 مدنيا.

واعتبرت الخارجية ان هذا الاستهداف يمثل "جرائم حرب"ضد الانسانية, و يشكل "انتهاكا صارخا لاحكام ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي ويؤكد على تكريس الادارات الامريكية المتعاقبة لشريعة قانون الغاب".

وطالبت الخارجية مجلس الامن "التدخل بشكل فوري دون ارتكاب التحالف للمزيد من الجرائم بحق المدنيين الأبرياء في سوريا".

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

يشار الى أن التحالف اقر, في اب الجاري,، بمقتل 624 مدنيا جراء الضربات التي نفذها في سوريا والعراق منذ عام 2014.