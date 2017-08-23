واصل الجيش النظامي, يوم الاربعاء, حملته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في عمق البادية, حيث تمكن من استعادة السيطرة على 5 بلدات.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه قوله, ان النظامي واصل, بالتعاون مع القوات الرديفة ,عملياته في عمق البادية وسيطر على قرى وبلدات حريف – العصفورية – روض الوحش – قطقط – جبل المنشار ".

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر شبكات التواصل الاجتماعي, ان النظامي سيطر على جبل الضاحك إلى الشمال من مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وكان النظامي سيطر امس الثلاثاء على قرى وبلدات الطيبة وقلعة الطيبة وضهر الحمرا وصيدة السن واللاطوم الشرقي واللاطوم الغربي والشيخ ابراهيم والقبب الفرنسية وقصر الحير الشرقي والسوق وحويسيس وقارة العريضة وتلول قارة الطحين و قبور الشعلان وبعض النقاط الحاكمة شرق قارة العريضة وجنوب شرق خربة الحيوانية وعدة مناطق جديدة غرب جبل شاعر بريف حمص الشرقي.

ووسع النظامي في الفترة الاخيرة من نطاق سيطرته على مناطق بريف حمص الشرقي اهمها اخر معاقل "داعش" مدينة السخنة, كما استعاد حقول نفط وغاز.