نفى وزير الدفاع القطري, خالد بن محمد آل عطية, يوم الأربعاء, إرسال بلاده قوات إلى سوريا, معربا عن دعم مساعي روسيا وأمريكا وتركيا لإحلال السلام في الأراضي السورية.

ونقلت وسائل إعلام عن العطية قوله,خلال مشاركته في معرض الجيش الروسي 2017, المقام حاليا في ضواحي موسكو, "أؤكد لكم أن قطر ليس لديها أي نية لوجود قواتها على الأرض في سوريا".

وأيد الوزير القطري "مبادرة روسيا وأمريكا وتركيا لإحلال السلام والأمن في سوريا", قائلا "نحن سنقوم بكل ما هو ممكن لدعم أصدقائنا وشركائنا في سعيهم للسلام في البلاد".

وجاءت تصريحات العطية عقب توصل روسيا لاتفاقات مع فصائل المعارضة السورية حول اقامة مناطق "خفض التوتر" في عدة مناطق سورية والحديث عن امكانية إرسال موسكو مراقبين لمناطق وقف إطلاق النار.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اعلن مؤخرا ان موقف بلاده من الوضع في سوريا، يختلف مع الموقف الروسي في بعض النقاط، إلا أن للبلدين هدف مشترك وهو إنهاء التصعيد في سوريا.

وتعتبر الدوحة من أكبر الداعمين للمعارضة السورية، وسط اتهامات بدعمها "جبهة النصرة" الأمر الذي نفته الدوحة.

وتعيش قطر أسوأ أزمة دبلوماسية مع السعودية ومصر والبحرين والإمارات, والتي اعلنت قطع علاقتها بالدوحة منذ 5 حزيران الماضي, بعد اتهامها بدعم الإرهاب وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.

وقررت قطر, منذ بدء المقاطعة, السعي لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع موسكو, وسط تواصل جهود الكويت لحل الأزمة.