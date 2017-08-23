كشفت وزارة الخارجية الروسية, يوم الاربعاء, عن تحقيق تقدم في المباحثات بين موسكو وواشنطن بخصوص الملف السوري, رغم توتر العلاقات بين البلدين والعقوبات المتبادلة.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف, في مقابلة مع وسائل إعلام صينية ويابانية، “يلاحظ من قبلنا في الأوقات الأخيرة، تقدم جاد في الحوار مع الولايات المتحدة بشأن سوريا”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أبدت مؤخرا استعدادها مواصلة التعاون مع روسيا بشأن التسوية السورية ومحاربة الجماعات الإرهابية وتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

كما تبدي روسيا, على لسان عدد من مسؤوليها, من حين لأخر, استعدادها لاستئناف التعاون مع واشنطن بشأن سوريا وقضايا دولية أخرى في سبيل مكافحة الإرهاب, لكنها تتهم واشنطن بعدم الرغبة بذلك.

وتوترت العلاقات بين موسكو وواشنطن في الفترة الاخيرة, على خلفية العقوبات المتبادلة, و لجوء أميركا لمعاقبة النظام السوري بسبب الأسلحة الكيماوية.