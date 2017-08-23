اتفق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ووزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس, يوم الاربعاء, على اهمية الحفاظ على وحدة الاراضي السورية والعراقية.

واشارت مصادر رئاسية, في بيان, نشرته وكالات انباء, ان الجانبين أكدا "أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا والعراق مع استعداد إقليم كردستان بشمال العراق لإجراء استفتاء على الاستقلال في أيلول".

من جهة اخرى, ابلغ اردوغان ماتيس بأن "تركيا تشعر بالقلق إزاء الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية".

وتدعم واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في الرقة, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".

وكان الرئيس التركي استقبل في وقت سابق الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

وتأتي زيارة ماتيس إلى تركيا، عقب زيارة مفاجئة إلى العراق، أمس الثلاثاء، التقى خلالها كلا من رئيس وزراء البلاد حيدر العبادي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.