واصل الجيش النظامي, بالتعاون مع "حزب الله" اللبناني, يوم الاربعاء, معركته ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في جرود القلمون الغربي, تم من خلالها السيطرة على مرتفعات جديدة.

وتحدثت مصادر مؤيدة, عبر شبكات التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي والمقاومة اللبنانية سيطروا على مرتفع قرنة شعبة البحصة في جرود الجراجير وعلى قبع إسماعيل وشعبة حرفوش في جرود البريج بالقلمون الغربي

وأضافت ان الجيش والمقاومة استهدفوا بالقصف المدفعي والصاروخي تجمعات ونقاط انتشار مسلحي داعش في المناطق التي يتحصنون بها بجرود القلمون الغربي، بالتزامن مع غاراتٍ جوية سورية مُركزة تستهدف تحصيناتهم في الجرود.

واشارت الى ان الجيش والمقاومة اللبنانية فجروا أحد المقرات القيادية الخاصة بأمير "داعش" في القلمون الغربي بمنطقة الحمايم

من جهتها, ذكرت قناة (المنار) التابعة لحزب الله, ان الجيش السوري ومقاتلي الحزب استهدفوا بالقصف المدفعي والصاروخي تجمعات وتحصينات داعش بجرود القلمون الغربي

ولفتت الى ان عناصر الحزب دخلت معبر سن فيخا الرابط بين جرود البريج السورية وجرود رأس بعلبك ويتفرع نحو القاع.

وفي سياق متصل, نفى مصدر عسكري رفيع للمنار الانباء حول وقف النار واجراء التفاوض مع داعش .

وبدأ "حزب الله" بالتعاون مع الجيش السوري, منذ الاحد الماضي, الهجوم على مسلحي "داعش" من الجانب السوري للحدود, حيث تم الاعلان عن تحقيق تقدم في المنطقة, بالتزامن مع عملية عسكرية شنها الجيش اللبناني على التنظيم على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا, دون تنسيق مع الجيش السوري والحزب.