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سورية تهزم ماليزيا ودياً ضمن تحضيرات الدور النهائي المؤهل لمونديال روسيا
اخبار الرياضة

فاز منتخب سورية لكرة القدم على نظيره الماليزي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما في مدينة ملاكا الماليزية ضمن تحضيرات منتخبنا لمباراتيه المتبقيتين أمام قطر وإيران في الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

سجل هدفي منتخبنا محمد مرمور ومحمد رأفت مهتدي في الدقيقتين 82 و84 بينما جاء هدف منتخب ماليزيا في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

,ويعد اللقاء محطة مهمة للجهاز الفني للاطمئنان على جهوزية اللاعبين لمباراتي قطر وإيران المقررتين في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في ملاكا الماليزية وفي الخامس من الشهر القادم في طهران على التوالي.

,يواجه منتخبنا نظيره العراقي وديا السبت القادم قبل خوض مباراتي قطر وإيران اللتين يتعين عليه الفوز بهما بانتظار أن تخدمه نتائج المواجهات الأخرى حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بينما يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة ب 20 نقطة وتأهل إلى النهائيات يليه منتخب كوريا الجنوبية ب 13 نقطة ثم أوزبكستان ب 12 نقطة ويأتي منتخب قطر خامسا بسبع نقاط ثم منتخب الصين في المركز الأخير بست نقاط.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعتين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في حين يتواجه المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث ذهابا وإيابا والفائز منهما يلتقي صاحب المركز الرابع في منطقة الكونكاكاف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

سيريانيوز

2017-08-23 10:16:42
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