المحكمة الرياضية الاسبانية ترفض إستئناف البرتغالي رونالدو وتثبت إيقافه 5 مباريات اخبار الرياضة شارك

رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا (تاد) الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، بشأن قرار ايقافه خمس مباريات بسبب دفعه الحكم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم تاد "بلغت الأطراف (بالرفض) سواء ريال مدريد أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم. المحكمة الإدارية الرياضية رفضت استئناف ريال مدريد قرار إيقاف رونالدو خمس مباريات".



وطرد رونالدو في مباراة ذهاب الكأس السوبر الإسبانية التي فاز فيها ريال مدريد على غريمه برشلونة في معقله كامب نو 3-1، وعوقب بالإيقاف خمس مباريات امضى منها اثنتين في إياب الكأس نفسها (2-صفر) والمرحلة الاولى من الدوري ضد ديبورتيفو لا كورونيا (3-صفر).



وبقي أمام رونالدو تنفيذ العقوبة في ثلاث مباريات في الدوري ضد فالنسيا، ليفانتي وريال سوسييداد، لكن بإمكانه المشاركة في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي توج بها الفريق الملكي في الموسمين الماضيين، في 12 أو 13 أيلول.



وسجل رونالدو في تلك المباراة الهدف الثالث بعد نزوله بديلاً (80) فنزع قميصه احتفالاً ونال بطاقة صفراء، ثم سقط بعد قليل داخل المنطقة نتيجة احتكاك مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي فاعتبر الحكم أنه يمثل وأعطاه الانذار الثاني فما كان منه إلا أن دفع سيد البساط من الخلف تعبيراً عن استيائه قبل أن يخرج من أرض الملعب، الأمر الذي أدى إلى معاقبته.



ورد النجم البرتغالي الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أربع مرات، الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي انه يتعرض "للاضطهاد"، معتبراً أن العقوبة "مبالغ فيها ومثيرة للسخرية".



وتردد صدى هذا الاجراء الانضباطي بحق رونالدو، في حين أن الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة تصنع السقوط من أجل الحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم لم يحرك ساكناً تجاهه.



وازدادت حدة الجدل الأحد بعد تلقي قائد ريال مدريد سيرخيو راموس الانذار الثاني في المباراة مع ديبورتيفو لا كورونيا وطرد لمجرد اشتراك مع لاعب خصم على كرة هوائية.



يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة فازا في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني. سيريانيوز 2017-08-23 10:23:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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