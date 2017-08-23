برشلونة يقاضي نجمه السابق البرازيلي نيمار ويطلبه بإعادة مكافأة بقيمة 8.5 مليون يورو اخبار الرياضة شارك

أعلن نادي برشلونة الإسباني مقاضاة لاعبه السابق البرازيلي نيمار المنضم حديثاً إلى باريس سان جرمان الفرنسي، على خلفية عدم احترامه عقده، مطالباً إياه بإعادة مكافأة بقيمة 8,5 ملايين يورو.

وكان نيمار (25 عاما) انضم إلى برشلونة عام 2013 قادماً من سانتوس البرازيلي، ومدد في صيف 2016 عقده معه لخمسة أعوام. وشمل تمديد العقد مكافآت وحوافز للمهاجم الدولي.



وقال برشلونة في بيان "في هذه الدعوى القضائية، يطالب النادي باستعادة المبلغ الذي سبق دفعه كمكافأة (للاعب) لتجديد عقده بسبب مخالفته بنود العقد، و8,5 ملايين يورو كتعويضات، و10 بالمئة إضافية كفوائد".



وأوضح النادي الإسباني أنه يطلب في القضية، أن يقوم باريس سان جيرمان دفع المبالغ المطلوبة في حال عدم تمكن نيمار من ذلك.



وأشار إلى أن الدعوى تم التقدم بها في 11 آب أمام محكمة العمل في برشلونة، وتم إبلاغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم بها، لمتابعتها مع الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الفرنسي.



وكان برشلونة رفض هذا الشهر، دفع مكافأة لنيمار بقيمة 26 مليون يورو، كانت تستحق بعد انقضاء السنة الأولى من عقده الممدد.



كما يأتي الكشف عن الدعوى القضائية بعد يومين من توجيه نيمار المنتقل في آب إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، انتقادات حادة لمسؤولي النادي الكاتالوني.



وأشار متحدث باسم النادي في حينه الى ان نيمار "لم يكمل عقده مع النادي ... ونظراً الى خرقه العقد فان النادي لن يدفع" المكافأة. سيريانيوز 2017-08-23 10:40:37 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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