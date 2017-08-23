نابولي واشبيلية وسلتيك وأولمبياكوس الى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا اخبار الرياضة شارك

بلغ نابولي الإيطالي وإشبيليه الإسباني وسلتيك الاسكتلندي وأولمبياكوس اليوناني وماريبور السلوفيني إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بحسمهم مباريات الدور الفاصل في مصلحتهم.

ونجح نابولي بتكرار ما فعله على أرضه، بهزيمته لنيس الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما خوسيه كاليخون (48)، ولورينزو انسيني (89).



وعلى الرغم من خساراته (3-4) أمام أستانة الكازاخي، فقد تأهل سلتيك حامل اللقب في العام 1967، مستفيداً من فوزه ذهاباً بخماسية نظيفة.



وسجّل النرويجي كريستوفر فاسباك ايير (26 خطأ في مرمى فريقه) وسيريكجان موجيكوف (48)، والغاني باتريك تووماسي (49 و69) لأستانة والإنكليزي سكوت سينكلير (33) والفرنسي اوليفييه نتشام (80) ولي غريفيثز (90) للفريق الاسكتلندي.



وتعادل إشبيليه بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعته مع باشاكشهير التركي، ليتأهل باعتماده على فوزه ذهاباً على أرض منافسه (2-1)، كذلك تأهل أولمبياكوس بفوزه على رييكا الكرواتي (1-0)، علماً أنه فاز ذهاباً أيضاً على أرضه (2-1). سيريانيوز 2017-08-23 10:46:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق