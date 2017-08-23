أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، عن بدء عمل مركز المراقبة المشتركة لمنطقة تخفيف التوتر في محافظتي درعا والقنيطرة ، في العاصمة الأردنية عمان.

وقالت الوزارة في بيان إن" مهمة المركز مراقبة الامتثال لنظام وقف الأعمال القتالية في منطقة تخفيف التوتر الجنوبية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات وتقديم المساعدات الطبية وغيرها إلى السكان في المحافظتين".

وأشارت الوزارة إلى أن المركز سينفذ أعماله في المنطقة الجنوبية لتخفيف التوتر في درعا والقنيطرة وفقا للاتفاقات المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة والأردن التي تم التوصل إليها مؤخراً.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا والأردن اتفقت، على وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، مطلع تموز الماضي.

وسبق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قال في تموز الماضي، أن هناك اتفاقا روسيا أمريكيا أردنيا، حول تأسيس مركز في عمان لمراقبة الأوضاع في سوريا.

سيريانيوز