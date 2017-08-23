قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التمدد الإيراني في سوريا يمثل خطرا إقليميا وعالميا.



وقال نتنياهو، في مستهل لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يتطور الوضع في الشرق الأوسط بوتائر سريعة. وتبذل إيران جهودا هائلة لكي تعزز وجودها في سوريا. إنه أمر يشكل خطرا على إسرائيل وعلى الشرق الأوسط، وأعتقد أنه يهدد العالم برمته أيضا".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن السبب الرئيسي لزيارة نتنياهو إلى سوتشي برفقة مدير جهاز الموساد، هو رغبة تل أبيب في أن تتقاسم مع الجانب الروسي، قلقها من تعزز النفوذ الإيراني في سوريا بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام.



وكان ممثل الجيش الاسرائيلي للعلاقات مع وسائل الإعلام العربية أفيخاي أدرعي قال، أن تل أبيب تعارض مشاركة إيران في عملية تخفيض التصعيد العسكري في جنوب سوريا.

سيريانيوز