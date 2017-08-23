أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نجاح عملية إنشاء مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا، مشيرا إلى توقف الحرب الأهلية في البلاد عمليا.



وأوضح شويغو خلال لقاء عقده مع نظيره اللبناني يعقوب الصراف على هامش منتدى "الجيش-2017" المنعقد في ضواحي موسكو، أن "إنشاء مناطق خفض التصعيد أصبح ممكنا بفضل فصل المعارضة السورية المعتدلة عن الإرهابيين".



ووقعت الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4, على مذكرة إقامة 4 "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي..



وتم الاعلان عن عدة مناطق لخفض التصعيد في المنطقة الجنوبية والغوطة الشرقية وريف حمص فيما تجري مباحثات لاقامة منطقة جديدة في ادلب.

سيريانيوز