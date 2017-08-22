وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لبنية الدفع الالكتروني التي أعدتها لجنة المدفوعات الوطنية وكلف حاكم مصرف سورية المركزي بوضع الإجراءات التنفيذية لذلك.

وكان حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام قال إنه يتم تحضير البنى اللازمة لعمليات الدفع الإلكتروني لتكون بمختلف مكوناتها جاهزة قبل نهاية عام 2018 حيث أن العمل جار على اختبار ما تم تطويره بهذا الخصوص وذلك بجهود محلية في المصرف المركزي وفق المعايير العالمية من منظومة الـ آر تي جي اس والتقاص الإلكتروني للشيكات للحوالات ذات القيم الكبيرة والشيكات.

كما اشار درغام في وقت سابق الى تكلفة هذه المنظومة يقارب 2 مليار ليرة سورية مبينا أن عملية تنفيذ الدفع الإلكتروني تتم بجزء منها عبر مناقصات خارجية وجزء آخر بجهود محلية متوقعاً أنه في عام 2018 ستكون الظروف ملائمة لتركيب منظومة محافظ ودفع وتحصيل تناسب مختلف أنواع الفواتير والدفع والتحصيل والتحويل لمبالغ التعاملات النقدية الصغيرة أو الضخمة.