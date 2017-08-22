شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, يوم الثلاثاء, على عدم السماح بانشاء المقاتلين الاكراد دولة جديدة في شمالي سوريا.

ونقلت وسائل اعلام تركية عن اردوغان قوله, في كلمة له ، خلال اجتماع المخاتير, في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة ان بلاده ترفض بشكل مطلق قيام حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، ووحدات حماية الشعب (ي ب ج) بإنشاء دولة في شمالي سوريا".

ولفت إلى أن "ب ي د"، و"ي ب ج" تسعيان لإقامة ممر إرهابي في شمال سوريا لغاية سواحل البحر الأبيض المتوسط"، مهددا باتخاذ " كافة الإجراءات بحق تلك التنظيمات الإرهابية تماما كما فعلت في السابق في مناطق عدة ضد عناصر تنظيم بي كي كي الإرهابي".

وجاء ذلك عقب اعلان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم, يوم الاحد, ان الوضع في شمال غرب حلب وادلب "غير مستقر" ويمثل تهديد بالنسبة لتركيا, متوعداَ بالرد المناسب على أي تهديد .

ويسيطر تنظيم "ب ي د"، على مناطق واسعة من الشمال السوري، تشمل معظم أجزاء محافظة الحسكة، وتمتد إلى الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وحتى مدينة منبج بريف حلب، فضلاً عن منطقة عفرين.