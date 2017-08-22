واصل الجيش النظامي, يوم الثلاثاء, حملته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريفي حماه وحمص, حيث تمكن من استعادة السيطرة على مناطق و مرتفعات ونقاط.

.وذكرت مصادر مؤيدة, عبر شبكات التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي واصل عملياته غرب جبل الشاعر وسيطر على قرية العابدية جنوب غرب حويسيس بريف حمص الشرقي , بعد معارك مع "داعش".

واشارت المصادر الى ان الجيش النظامي وحلفاؤه استعادوا من "داعش"مرتفعات ونقاط حاكمة بعمق 10 كم شمال شرق مدينة السخنة في ريف حمص الشمالي الشرقي .

كما سيطر النظامي, بحسب المصادر, على بلدة "الطيبة" و"جبل المزار" جنوب منطقة "الكوم" في ريف حمص الشمالي الشرقي , بعد معارك مع "داعش".

وكان النظامي واصل الاربعاء الماضي التقدم عند المحور الشمالي لـ جبل شاعر وسيطر على عدة نقاط, بعد اشتباكات مع تنظيم "داعش"

وجاء ذلك عقب ايام على اعلان مصدر عسكري عن سيطرة الجيش النظامي بشكل كامل على مدينة السخنة اخر معاقل "داعش" بريف حمص الشرقي.

من جهة اخرى, افادت المصادر بسيطرة النظامي على تلة المحصة , مواصلا عملياته ضد "داعش" في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي

وكان النظامي استعاد الاحد الماضي السيطرة على قرى الدكيلة الشمالية والدكيلة الجنوبية وأم حارتين وعلى مجموعة من التلال الحاكمة جنوب قرية أم حارتين بريف حماه الشرقي.

ووسع النظامي خلال الشهر الجاري نطلق سيطرته في ريف حماه الشرقي, حيث استعاد عدد من التلال والنقاط باتجاه اثريا وفي محيط منطقة خرائب الكتنة, كما حاصر "داعش" في عقيربات .

وشن النظامي, مؤخرا, عملية عسكرية ضد (داعش), في ريف السلمية الشرقي بحماه, وتمكن من احكام السيطرة على نقاط استراتيجية على خط البترول.