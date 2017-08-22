قتل القائد العسكري لـ "جيش أسود الشرقية أحمد حسن الجراد، جراء غارات من قبل الطيران الحربي في البادية.

وقالت مصادر معارضة، إن القيادي العسكري قتل مع قائد مجموعة آخر يدعي رامي الكماري، إثر غارات جوية استهدفت نقاط رباط أسود الشرقية في البادية السورية.

ويلقب القيادي بـ “أبو حسن بشاير”، ويعتبر من القادة العسكريين البارزين في “أسود الشرقية”، وشارك في جميع المواجهات العسكرية التي يخوضها الفصيل ضد القوات النظامية في مناطق عدة في البادية.

ويخوض “أسود الشرقية” و”قوات أحمد العبدو” في البادية منذ 31 أيار الماضي، معارك ضد القوات النظامية، في إطار معركة “الأرض لنا”.

وتقدمت القوات النظامية على حساب فصائل “الجيش الحر” في مناطق مختلفة من البادية السورية في مطلع تموز الجاري.

وجاء التقدم من خلال التغطية الجوية التي يوفرها الطيران الحربي الروسي المرافق للعمليات العسكرية على الأرض.

وتحاول القوات النظامية السيطرة على كامل الحدود السورية الأردنية، خاصةً بعد التقدم الأخير الذي أحرزته في المنطقة على خلفية انسحاب “جيش أحرار العشائر” بشكل مفاجئ.

وتشمل البادية مناطق واسعة تمتد من شرق السويداء وريف دمشق الجنوبي وريف حمص وحماة، وصولًا إلى المنطقة الشرقية (دير الزور).

تشكل “أسود الشرقية” في آب 2014، وضم في صفوفه مقاتلين ينتمون بمعظمهم للمنطقة الشرقية في سوريا ولا سيما محافظة دير الزور.