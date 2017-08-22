أطلق الجيش اللبناني، صباح الثلاثاء ، المرحلة الثالثة من معركة "فجر الجرود" بهدف انتزاع على ما تبقى من مواقع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في الجهة اللبنانية من الحدود مع سوريا.

وأعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه, عبر حسابها على موقع (تويتر) ان "وحداتها باشرت تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية فجر الجرود ضد تنظيم "داعش" في جرود رأس بعلبك والقاع."

وبدأت المرحلة الثالثة عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ووفقا للوكالة اللبنانية, فان القصف المدفعي والصاروخي الكثيف استمر على مواقع للارهابيين في جرود رأس بعلبك والقاع، وسط تحليق لمروحيات الجيش في اجواء الجرود.

وذكرت الوكالة ان هذا القصف العنيف هو تمهيد لبداية المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية "فجر الجرود" التي يقوم به الجيش لتحرير جرود رأس بعلبك والفاكهة والقاع من تنظيم داعش الإرهابي.

من جهتها, تحدثت وسائل اعلام لبنانية عن استعادة الجيش راس الكف, بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش على مشارف المنطقة.

وبحسب قناة (المنار) التابعة لحزب الله, فان الجيش اللبناني حقق تقدما ودمر تحصينات داعش في منطقة راس الكف بجرود راس بعلبك

وكان الجيش اللبناني اعلن، مساء الأحد، عن تحرير 30 كيلو متر مربع من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في اليوم الثاني من معارك "فجر الجرود".

وبدأ الجيش اللبناني السبت الماضي هجومه على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا, دون تنسيق مع الجيش السوري و "وحزب الله", تزامناَ مع إعلان الحزب عن بدء هجوم على مسلحي التنظيم من الجانب السوري للحدود, حيث تم الاعلان عن تحقيق تقدم في المنطقة.