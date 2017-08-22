أعلن وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، يوم الثلاثاء, ان ايام تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) معدودة ومسلحيه باتوا عالقين.

ونقلت وسائل اعلام عن ماتيس قوله, في تصريحات من بغداد, ان " مسلحي تنظيم داعش أضحوا عالقين، في الوقت الحالي، بعدما باتوا مطوقين من ناحيتي نهر الفرات الذي يقسم العراق وسوريا".

وصل ماتيس، الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، ومن المقرر ان يلتقي خلالها عددا من المسؤولين العراقيين.

ووصل الوزير الأمريكي إلى بغداد قادمًا من الأردن، ومن المتوقع أن يصل إلى أربيل في وقت لاحق، للقاء مسؤولي حكومة الإقليم الكردي شمالي العراق.

وتأتي زيارة ماتيس عقب انطلاق حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل من قبضة "داعش".