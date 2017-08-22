واصل الجيش النظامي, بالتعاون مع "حزب الله" اللبناني, يوم الثلاثاء, عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في جرود القلمون الغربي, تم من خلالها السيطرة على مرتفعات جديدة.

وذكرت وكالة (سانا ) أن "وحدات من الجيش والمقاومة اللبنانية واصلت عملياتها على تجمعات تنظيم “داعش” في منطقة القلمون الغربي وسيطرت خلالها على قرنة شعبة عكو الاستراتيجية التي ترتفع 2364 مترا عن سطح البحر في جرد الجراجير وعلى مرتفع قرنة عجلون في المحور الشمالي".

وبالسيطرة على قرنة شعبة عكو بات الجيش يشرف على كامل المنطقة الجنوبية للقلمون الغربي ويحكم السيطرة النارية على جبل حليمة الذي يعد أحد المقرات

وفي سياق متصل, اعلنت قناة (المنار) التابعة لحزب الله, ان الجيش السوري وعناصر الحزب سيطروا على مرتفع عجلون الكبير على المحور الشمالي ووادي شعبة حرفوش وشعبة البطيخ والمصطبة ومرتفع صدر بيت بدران غرب جبل الموصل ومرتفع وادي حوراتة في جرود القلمون الغربي

وبدأ "حزب الله" بالتعاون مع الجيش السوري, منذ الاحد الماضي, الهجوم على مسلحي "داعش" من الجانب السوري للحدود, حيث تم الاعلان عن تحقيق تقدم في المنطقة, بالتزامن مع عملية عسكرية شنها الجيش اللبناني على التنظيم على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا, دون تنسيق مع الجيش السوري والحزب.