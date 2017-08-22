سقط عشرات القتلى في صفوف المدنيين, يوم الثلاثاء, جراء غارات جديدة شنها طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على مدينة الرقة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة قولها ان "طائرات التحالف وجهت صواريخ حقدها وإجرامها على حارة السخاني وحارة البدو وحي التوسيعة في مدينة الرقة بزعم استهداف أوكار تنظيم “داعش” .

ولفتت المصادر إلى أن الغارات تسببت “بمقتل ما لا يقل عن 78 شهيدا جميعهم من المدنيين إضافة إلى تدمير العديد من المباني السكنية والبنى التحتية ووقوع خراب هائل في المناطق المستهدفة”.

من جهتها, أفادت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) بمقتل " 42 مدنيا إثر غارات جوية شنها التحالف الدولي على مدينة الرقة".

وتاتي الحادثة بعد أقل من 48 ساعة على غارات للتحالف استهدفت قرية جزاع قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة, مما اسفر عن مقتل مدنيين منهم أطفال ونساء.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

يشار الى أن التحالف, في اب الجاري,، بمقتل 624 مدنيا جراء الضربات التي نفذها في سوريا والعراق منذ عام 2014.