كشف "فيلق الرحمن" المعارض تفاصيل بنود الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الجانب الروسي، والذي يقضي بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية وحي جوبر جنوب دمشق.

وذكرت وكالة الانباء الالمانية ان الاتفاق, الذي اعلن عنه "فيلق الرحمن", تضمن 14 بنداَ, يقضي بالالتزام بوقف النار اعتبارا من تاريخ 18 اب، ووقف القصف.

كما تضمن الاتفاق ضرورة اتخاذ الفيلق جميع التدابير لمنع استهداف البعثات الدبلوماسية بما فيها السفارة الروسية في دمشق.

كما شمل الاتفاق بنداَ يتعلق بمحاربة هيئة "تحرير الشام" في المنطقة، حيث التزم الفيلق بمحاربة الهيئة " وتنظيم "داعش" ومنع أي وجود لهما في مناطق سيطرته، بينما أبدى الجانب الروسي استعداده لتوفير ضمانات لعبور آمن للهيئة إلى محافظة إدلب في حال أرادت ذلك.

واتفق الطرفان وفق بيان الاتفاق، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، على العمل على تحسين الحالة الإنسانية في منطقة خفض التصعيد "الغوطة الشرقية – جوبر" وتسهيل الدخول الفوري لقوافل الإغاثة والاحتياجات الإنسانية الأخرى، من خلال نقطتي عبور يسيطر عليهما الفيلق في عين ترما وحرستا شرق العاصمة دمشق.

وتعهد الجانب الروسي, وفق بنود الاتفاق، بتسهيل جميع المعاملات والنشاطات المدنية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة للسماح بدخول كميات كافية من البضائع والسلع يحددها الطرف الأول "فيلق الرحمن".

وانضم "فيلق الرحمن" الجماعة المقاتلة الرئيسية في الغوطة وجوبر للهدنة في سوريا, منذ 18 شهر اب الجاري.

ونشر الفيلق بيانا , في وقت سابق, شدد فيه على أن الاتفاق يشمل فك الحصار عن الغوطة الشرقية، مع الحفاظِ على مستحقات العملية السياسية.

ورغم التوصل للاتفاق شهدت عدة مناطق بالغوطة الشرقية وجوبر عمليات قصف, اسفرت عن سقوط ضحايا.

وتوصلت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا والمعارضة السورية, تموز الماضي، لاتفاق على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.

وتخضع بلدات وريف الغوطة الشرقية المجاورة إلى الشرق من دمشق لسيطرة عدة فصائل معارضة مثل "جيش الاسلام", "فيلق الرحمن", "جبهة النصرة" طوال معظم فترات الصراع .