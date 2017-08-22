أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, يوم الثلاثاء, ان الجولة السادسة من محادثات أستانا حول سوريا قد تعقد في منتصف شهر أيلول المقبل.

ونقلت وسائل اعلام عن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف قوله, في تصريح للصحفيين, ان الدول الضامنة للهدنة تعتزم الاجتماع على مستوى الخبراء قبل نهاية اب الجاري, ، وسوف يتحدد خلاله جدول الأعمال والموعد الدقيق لاجتماع استانا."

وكان متوقعا أن تعقد الجولة السادسة من محادثات أستانا في أواخر شهر اب الحالي.

ورجح الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا يوم الخميس الماضي عقد مفاوضات أستانا في أوائل أيلول المقبل.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية، في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بانها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.