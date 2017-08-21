عقد ممثلون عن منصات المعارضة السورية "الرياض" و "موسكو" و "القاهرة" اجتماعاَ, يوم الاثنين, في العاصمة السعودية, للتحضير لجولة مباحثات جنيف المقبلة بشأن سوريا.

وذكرت وكالات انباء ان "الاجتماع دام ساعات في الرياض, بهدف تشكيل وفد موحد يمثل المعارضة في جنيف".

وجاء الاجتماع الذي عقد في الرياض بناء على رغبة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وكان أحمد رمضان، أحد قادة المعارضة السورية قال لوكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) أن الهدف من الاجتماع "التوصل إلى اتفاق حول برنامج سياسي يشكل أساسا للمفاوضات، وفي مقدمته مصير الأسد".

ولم يتم اي تعليق فوري على نتيجة اجتماع المعارضة السورية.

وجاء الاجتماع في وقت اعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن جهود روسية مصرية مشتركة للمساهمة في تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية إلى جنيف

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي مستورا دعا المعارضة إلى توحيد وفدها لوضع استراتيجية تفاوض أكثر براغماتية بعدما رعى 7 جولات من المحادثات دون تحقيق تقدم، وشكل مصير الأسد عقبة أساسية فيها.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف8 بشان سوريا في ايلول, بحسب ما اعلنه الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا مؤخرا.

يشار إلى ان الأولوية بالنسبة لوفد "القاهرة" هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب" بحسب تصريحات رئيس وفد القاهرة السابق إلى مفاوضات جنيف جهاد مقدسي, أما منصة موسكو التي يرأسها قدري جميل، فلا ترفض استمرار الأسد في السلطة، وهو مخالف لمبادئ مؤتمر الرياض المنبثق عنه هيئة التفاوض العليا.