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مانشستر سيتي ينجو من الخسارة على ملعبه أمام ايفرتون ويخطف نقطة التعادل
اخبار الرياضة

تجنب مانشستر سيتي الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بتعادله مع ضيفه إيفرتون 1-1 الإثنين، على ملعب "الاتحاد"، في ختام الجولة الثانية.


وأحرز قائد مانشستر يونايتد السابق واين روني هدف إيفرتون (35)، قبل أن يعادل البديل رحيم سترلينج الكفة لسيتي (82)، علما بأن الفريق المصيف لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 بعد طرد ظهيره الأيمن كايل والكر.

وارتفع رصيد إيفرتون ومانشستر سيتي إلى 4 نقاط من مباراتين لكل منهما، بعدما فاز الأول على ستوك سيتي 1-0 والثاني على برايتون 2-0 في الجولة الأولى.

سيريانيوز
2017-08-22 00:31:37
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