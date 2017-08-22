سورية تواجه ماليزيا في آخر التحضيرات لمواجهتي قطر وإيران بالتصفيات المونديالية اخبار الرياضة شارك

يواجه منتخب سورية لكرة القدم نظيره الماليزي وديا في مدينة ملاكا الماليزية تحضيرا لمباراتيه المتبقيتين أمام قطر وإيران في الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أكد مدرب منتخبنا الوطني أيمن الحكيم أن اللقاء الودي مع منتخب ماليزيا سيساهم في الاطمئنان على جهوزية لاعبي المنتخب لمباراتي قطر وإيران المقررتين في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في ملاكا الماليزية وفي الخامس من الشهر القادم في طهران على التوالي.



وتضم تشكيلة المنتخب اللاعبين: إبراهيم عالمة وأحمد مدنية ومحمود اليوسف وأحمد الصالح وعمرو الميداني ومؤيد العجان وعلاء الشبلي وعمرو جنيات وتامر حاج محمد وخالد المبيض وفهد اليوسف وهادي المصري ومحمد زاهر الميداني ومارديك مردكيان ومحمود المواس ويوسف قلفا وأسامة أومري وعمر السومة وعمر خريبين وفراس الخطيب وحميد ميدو ويوسف الحموي وأحمد الاشقر ومحمد رأفت مهتدي وموءمن ناجي ومحمد مرمور وجهاد بسمار بينما يتألف الجهاز الفني من أيمن الحكيم مدربا وطارق جبان مدربا مساعدا وسالم بيطار مدربا لحراس المرمى.



ويحتل منتخبنا المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط ويتعين عليه الفوز في مباراتي قطر وإيران بانتظار أن تخدمه نتائج المباريات الأخرى حيث يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة ب20 نقطة وتأهل إلى النهائيات يليه منتخب كوريا الجنوبية ب13 نقطة ثم أوزبكستان ب12 نقطة ويأتي منتخب قطر خامسا بسبع نقاط ثم منتخب الصين في المركز الأخير بست نقاط.



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعتين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في حين يتواجه المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث ذهابا وإيابا والفائز منهما يلتقى صاحب المركز الرابع في منطقة الكونكاكاف “أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي” لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم. سيريانيوز 2017-08-22 00:24:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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