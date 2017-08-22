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السوري نذير الجاسر يحرز المركز الأول وذهبية بطولة شتول بيرغ الألمانية للدرجات
اخبار الرياضة

حقق لاعب منتخب سورية للدراجات نذير الجاسر المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة شتول بيرغ الدولية في ألمانيا.


وتفوق الجاسر على أكثر من مئة دراج من معظم الدول الأوروبية في سباق الفردي العام للرجال.

وكان الدراج يوسف سروجي أحرز الميدالية الذهبية في بطولة لبنان المفتوحة بمشاركة ستين دراجا من دول عدة.

ونقلت وكالة الانباء سانا عن رئيس اتحاد الدراجات محمد الخضر قوله “إن رياضة الدراجات السورية في تألق مستمر فبعد ذهبية السروجي في لبنان ها هي ذهبية الجاسر من ألمانيا وننتظر ذهبيات أخرى من طواف روسيا الأسبوع المقبل”.

يشار إلى أن منتخبنا للدراجات حقق ميداليتين ذهبية وفضية في سباق تورد سويس تشلنج في سويسرا في أيار الماضي.

سيريانيوز

2017-08-22 00:16:50
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